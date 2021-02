In Deutschland können etwa zwei Millionen Menschen ihre Wohnungen nicht richtig heizen, weil ihnen das Geld dazu fehlt.

Das berichtet das Statistische Bundesamt. Laut einer Armuts-Umfrage aus dem Jahr 2019 waren Singles und Alleinerziehende mit ihren Kindern am meisten betroffen.

In ganz Deutschland lebten demnach 2,5 Prozent der Bevölkerung in nicht oder schlecht geheizten Wohnungen. Im Vergleich zu der Situation vor zehn Jahren hat sich die Lage vieler Menschen allerdings verbessert. Damals waren noch 5,5 Prozent der Bevölkerung betroffen - also mehr als doppelt so viele Menschen.

In anderen europäischen Ländern ist das Problem größer: Negativ-Spitzenreiter ist Bulgarien, dort konnten sich laut Eurostat 30,1 Prozent der Menschen kein ausreichendes Heizen leisten.