Etwa jeder zweite Beschäftigte in Deutschland arbeitet häufig in ungesunden Körperhaltungen.

Dazu zählen unter anderem langes Sitzen, sowie Arbeit im Stehen, auf den Knien oder in beengten Verhältnissen. Das geht aus einer Sonderauswertung zum "DGB-Index Gute Arbeit 2018" hervor. Grundlage ist eine eine repräsentative Umfrage unter bundesweit gut 8.000 Arbeitnehmern.

DGB fordert mehr Abwechslung und mehr Pausen

Rund ein Drittel gab an sehr oft oder oft "körperlich schwere Arbeit" zu leisten - nicht nur in klassischen Industrien, sondern häufig auch im Dienstleistungssektor, vor allem Gesundheits- und Sozialwesen und in Gaststätten.

DGB-Vorstand Annelie Buntenbach forderte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mehr Entlastung für die Beschäftigten, etwa durch wechselnde Tätigkeiten oder zusätzliche Pausen. Außerdem bräuchten die Betroffenen mehr Prävention und gleitende Übergänge in den Ruhestand.