Es gibt aber auch immer mehr nicht-invasive Methoden. Libanesische Forschende haben jetzt zum Beispiel biegsame Sensoren entwickelt, die in die Kleidung eingearbeitet werden können. Als Prototypen haben sie die flexiblen Antennen in einen Handschuh und in eine Binde für den Unterarm eingebaut. Die Sensoren senden elektromagnetische Wellen durch Haut, Muskeln und Fettschicht hindurch bis in das Blut in den Venen und Arterien. Je nach Zucker-Gehalt ändern sich die elektrischen Eigenschaften des Blutes und die Wellen werden unterschiedlich an den Sensor zurückgeschickt. Das liefert dann wiederum Informationen über den Blutzucker-Wert.

Bis die speziellen Kleidungsstücke auf den Markt kommen, wird es aber noch dauern, sagen die Forschenden. In Zukunft könnte es dann aber auch Socken oder Halsketten geben, die den Blutzuckerspiegel messen. Der könnte dann über eine App auch durchgehend beobachtet werden.