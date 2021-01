Übergewicht und Bewegungsmangel - diese Faktoren gelten als große Verursacher der Krankheit Diabetes Typ 2.

Diese Form der Zuckerkrankheit galt früher als Alterserkrankung, aber heute sind zunehmend auch junge Erwachsene davon betroffen. Ihr Stoffwechsel funktioniert nicht richtig, die Blutzuckerwerte sind erhöht und das kann zu verschiedenen Folgeerkrankungen führen. Aber: Schon eine kleine Veränderung des Lebensstils kann das Risiko für Diabetes Typ 2 halbieren. Das hat jetzt hat ein britisches Forschungsteam festgestellt.

Es hat die Daten einer Langzeitstudie ausgewertet, in der rund 1.000 Diabetes-Risikopatientinnen und -patienten untersucht wurden. Die wurden in drei Gruppen eingeteilt: Eine wurde gar nicht beraten, die zweite bekam eine Beratung zur Umstellung ihrer Lebensweise und die dritte Gruppe bekam eine Ernährungsberatung plus trainerbegleitetem Sportplan. Es zeigte sich, dass die beratenen Gruppen an Gewicht verlieren konnten und ihr Diabetes-Risiko messbar sank. In der Gruppe ohne Beratung erkrankten deutlich mehr Menschen an Diabetes Typ 2.

Laut den Forschenden zeigen die Ergebnisse, dass selbst eine geringe Gewichtsabnahme und Änderung des Lebensstils eine erhebliche Wirkung auf die Gesundheit haben können.