Wer schon mal eine Diät gemacht hat, kennt ihn: den Jojo-Effekt, durch den man die abgenommenen Kilos danach sehr schnell wieder drauf hat.

Ein Team von Forschenden liefert dafür in einem Fachjournal eine mögliche Erklärung - und zwar im Gehirn. In Mäuse-Versuchen konnten sie zeigen, dass das Gehirn während einer Diät stärkere Signale an die Hunger-Synapsen sendet - das sind die Nervenzellen, die den Hunger steuern. Diese Hungergefühl-Verstärkung blieb auch noch längere Zeit nach der Diät erhalten. Wenn die Forschenden die Nervenbahnen aber hemmten, nahmen die Mäuse nicht mehr so stark wieder zu.

Die Forschenden hoffen, hier auch einen Ansatzpunkt für Therapien beim Menschen zu finden. Wenn sich die Gehirnsignale mit einem Medikament verringern ließen, könnte man den Jojo-Effekt vielleicht verhindern.