Eigentlich sind Diamanten ja klar - es gibt aber auch rosafarbene.

Im Fachmagazin Nature Communications beschreibt ein Geologie-Team, wie genau die farbigen Diamanten entstehen. Sie wurden bisher vor allem in einer Mine gefunden: in Argyle in West-Australien.

Das Team hat drei wichtige Faktoren ausgemacht, die für die Entstehung sorgen: Erst einmal muss Kohlenstoff tief in die Erde eindringen. Dann war an dieser Stelle der Erdkruste vor 1,3 Milliarden Jahren ordentlich was los: Erst kollidierten zwei Erdplatten, was für den nötigen Druck sorgte unter dem aus Kohlenstoff Diamanten gepresst werden. Bei der Kollision gab es dann auch noch eine seitliche Bewegung, die das Kohlenstoffgitter so verzerrte, dass die Lichtbrechung sich verändert - das lässt den Diamanten rosa erscheinen. Nachdem die Kontinentalplatten kollidiert waren, drifteten sie wieder auseinander - das sorgte dafür, dass Magma nach oben austreten konnte, das die rosafarbenen Diamanten an die Oberfläche transportierte.

Heute ist die Mine geschlossen - der Vorrat ist erschöpft. Mit dem Wissen, wie die Diamanten entstehen, ließen sich aber vielleicht neue Lagerstätten finden, glauben die Fachleute.