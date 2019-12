Wer plant, in den kommenden Tag zu joggen, sollte das vielleicht lieber im alten Jahr noch tun, oder wenigstens nicht direkt früh am Neujahrsmorgen.

Je nach Wind- und Wetterlage kann am ersten Januar morgens noch viel ungesunder Feinstaub in der Luft sein. Das Feuerwerk bringt zu jedem Jahreswechsel Rekordmengen davon in die Luft. Der erste Januar ist damit fast überall in Deutschland der Tag im Jahr mit der größten Feinstaubbelastung. Davor warnt das Umweltbundesamt auch in diesem Dezember wieder. Laut UBA-Webseite können in Großstädten nach Mitternacht stundenweise Messwerte von mehr als 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft erreicht werden.

Nach Vorhersagen des Portals Wetteronline hilft Wind in der Nordosthälfte Deutschlands, den Feinstaub in der kommenden Silvesternacht zu verteilen und die Konzentration in der Luft wieder auf das übliche Niveau zu senken. Für die Südhälfte von Deutschland ist aber Windstille vorhergesagt. Wetterfachleute rechnen deswegen auch mit dichtem Böllernebel.

Dicke Silvesterluft ist ungesund. Für gesunde Menschen besteht aber keine unmittelbare Gesundheitsgefahr. Aufpassen sollten aber alle mit Vorerkrankungen, zum Beispiel Asthmatiker.

Beim Jahreswechsel 2018/2019 überschritten wegen Feuerwerks um Mitternacht ein Zehntel der Messstationen in Deutschland für den ersten Januar den erlaubten Feinstaub-Tagesgrenzwert. Damit waren laut Umweltbundesamt im Vergleich zu anderen Jahren eher wenige Stationen betroffen. Das UBA bietet auch eine interaktive Deutschlandkarte zur Feinstaubbelastung durch Silvesterfeuerwerk.