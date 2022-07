Viele sehen darin Diskriminierung und fordern den Rücktritt von Ministerin Caroline Cayeux, sie leitet das Ministerium für Gebietskörperschaften in Frankreich. Cayeux war in einem Interview gefragt worden, warum sie 2013 ein Gesetz abgelehnt hatte, das gleichgeschlechtliche Ehen und Adoptionen erlauben sollte. Sie hatte damals gesagt, das sei „gegen die Natur“. In dem Interview jetzt rechtfertigte sie diese Äußerung unter anderem mit dem Satz, sie habe viele Freunde "unter diesen Leuten".

Beschwerde wegen Beleidigung



Gegen Cayeux ist eine offizielle Beschwerde wegen Beleidigung eingereicht worden und 100 Prominente in Frankreich verlangen in einem offenen Brief ihren Rücktritt. Cayeux entschuldigte sich daraufhin in einem Brief bei Gruppen, die sich gegen Diskriminerung einsetzen.