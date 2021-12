Mehrere Wissenschaftsorganisationen haben sich zusammengetan, um zu mehr Sachlichkeit in der Berichterstattung über die Corona-Pandemie aufzurufen.

Den Appell unterstützen unter anderem die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die Max-Planck-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft oder die Hochschulrektorenkonferenz. Sie schreiben, in Krisensituationen und einem ohnehin schon emotionalisierten Themenfeld sei Sachlichkeit in Diskussion und Berichterstattung in besonderer Weise geboten und weitaus zielführender.

Die Organisationen beziehen sich konkret auf einen Bericht der "Bild"-Zeitung mit der Überschrift "Die Lockdown-Macher". Darin seien einzelne Forschende zur Schau gestellt und persönlich für Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung verantwortlich gemacht worden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seien an anderer Stelle schon physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt gewesen oder bedroht worden. Die Berichterstattung wird in dem Appell als "einseitig" und "diffamierend" kritisiert.

Die Berliner Humboldt-Uni hat gegen den Bild-Artikel Beschwerde beim Deutschen Presserat eingereicht.