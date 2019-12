Im Urlaub mit dem Smartphone am Hotelpool sitzen, an der Bar durchs Netz surfen oder auch im Hotel-Restaurant.

Das ist inzwischen normal, wirkt aber offenbar auf die Atmosphäre wie eine Art Stimmungskiller. Deshalb bieten immer mehr Hotels - zumindest im englischsprachigen Raum - sowas wie Digital-Detox-Pakete an. Darüber berichtet eine Journalistin im Guardian, die so ein Angebot auch selbst ausprobiert hat.

Demnach funktioniert es so: Wer ein Digital-Detox-Paket gebucht hat, gibt beim Einchecken an der Rezeption sein Smartphone ab und es wird weggeschlossen. Es kann sogar sein, dass auf dem Zimmer der Fernseher deaktiviert wird. Dafür bekommen die Gäste dann allerdings auch was zur Belohnung - je nach Hotel kann das zum Beispiel ein super Platz am Pool sein, Snacks und Cocktails umsonst, Kosmetikprodukte oder die Möglichkeit, weitere Übernachtungen zu gewinnen. Laut einer Hotel-Vertreterin ändern sich Stimmung und Ambiente in einer Hotel-Bar spürbar, wenn die Gäste dort nicht am Smartphoneschirm hängen, sondern offen sind für Gespräche.