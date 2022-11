Welchen Einfluss hat die schnelle und weltweite Verbreitung digitaler Medien auf die Demokratie?

Mit dieser Frage hat sich eine Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, der Hertie School in Berlin und der Universität Bristol beschäftigt. Die Antwort in Kurzform: Es hängt davon ab, ob ein Land schon lange demokratisch ist und wie stabil die Demokratie ist.

Die Autorinnen und Autoren sagen, dass digitale Medien das politische Wissen fördern und für ein vielfältigeres Nachrichtenangebot sorgen können - was für eine Demokratie grundsätzlich gut ist. In autoritären Regimen können sie so dazu führen, dass die Menschen kritischer werden. In aufstrebenden Demokratien haben sie den positiven Effekt, dass sich mehr Menschen informieren und beteiligen. Aber: In etablierten Demokratien wie in Europa oder den USA können digitale Medien auch zu mehr Polarisierung führen und den Populismus befeuern und so destablisierend wirken.

Echo-Kammern eher in sozialen Netzwerken

Eine Frage war auch, ob es die viel diskutierten "Echokammern" wirklich gibt, also den Eindruck, dass man online nur von Gleichgesinnten umgeben ist. Die Antwort: Innerhalb der Beziehungsnetzwerke in sozialen Medien gibt es solche Echokammern, aber nicht beim grundsätzlichen Nachrichtenangebot im Netz.

Für ihre Studie haben die Forschenden Artikel und andere Untersuchungen berücksichtigt, die sich mit zehn wichtigen politischen Variablen beschäftigen: politische Beteiligung, Wissen, Vertrauen, Nachrichtenkonsum, politische Meinungsäußerung, Hass, Polarisierung, Populismus, Netzwerkstruktur und Fehlinformation. Die Studie war eine Meta-Analyse und hatte zum Ziel, die Erkenntnisse rund um den Einfluss von digitalen Medien auf die Demokratie besser zu sortieren.