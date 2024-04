Freitag kurz vor Feierabend - die Mitarbeitenden sind gedanklich schon im Wochenende - da lohnt sich ein Hackerangriff.

Das zeigt eine Studie der kanadischen Uni Waterloo und der TU Darmstadt. Dafür wurden mehr als 100 Angestellte gefragt, wie sorgfältig sie mit den IT-Sicherheitsbestimmungen ihres Unternehmens umgehen. Sie wurden nicht nur einmal befragt, sondern montags, mittwochs und freitags, drei Mal am Tag, über einen Monat hinweg.

Es zeigte sich, dass die Menschen am Morgen oft hoch motiviert waren, vorsichtig zu sein - die Motivation nahm aber bei einigen im Laufe des Tages ab. Und auch im Laufe der Woche ließ die Vorsicht nach. Den Forschenden zufolge ist der Freitagnachmittag also ein Zeitpunkt, an dem Mitarbeitende am ehesten leichtsinnig sind und vielleicht auf Phishing-Links reinfallen. Die Forschenden vermuten, dass das an Müdigkeit und fehlender Energie liegt.