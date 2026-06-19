Europa soll im Bereich Digitales unabhängiger werden. Und dafür setzen sich Deutschland und Frankreich gemeinsam ein.

Wissenschaftseinrichtungen beider Länder haben auf der Innovations-Messe VivaTech in Paris ein gemeinsames Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gegründet. Dahinter stehen das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und das französische IT-Forschungsinstitut INRIA. Das Zentrum soll Ressourcen bündeln, Talente fördern und Bewerbungen für öffentliche Großprojekte auf den Weg bringen. Es geht vor allem um konkrete KI-Lösungen für die deutsche und französische Wirtschaft und Industrie. Forschungsministerin Dorothee Bär sagte, man wolle sichere und vertrauenswürdige KI nach europäischen Standards. Dazu wird es auch einen Thinktank geben zu KI-Ethik und Regulierung. Der soll Handlungsempfehlungen für Politik und Wirtschaft erarbeiten.

Das KI-Forschungszentrum bekommt mehrere Standorte, unter anderem in Berlin, Saarbrücken und Paris.