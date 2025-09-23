Viele Behördengänge würden die Menschen in Deutschland lieber online und von Zuhause aus erledigen – aber nicht alle. Das zeigt eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom.

Ganz vorne bei den Wünschen für Online-Erledigungen stehen Klassiker wie Ausweis verlängern oder An- und Abmeldungen. Aber bei emotionalen Themen sieht es anders aus: Heiraten möchten die meisten dann doch lieber persönlich vor Ort. Zwei Drittel gaben an, dass sie ihre Ehe lieber im Standesamt als per Mausklick schließen wollen. Auch bei Scheidungen bevorzugt mehr als die Hälfte den persönlichen Kontakt – und Anzeigen erstatten die meisten ebenfalls lieber direkt auf der Wache.

Digitale Behördengänge bisher selten

Trotzdem zeigt die Umfrage: Der digitale Nachholbedarf ist groß. Nur 13 Prozent haben überhaupt schon mal eine Verwaltungs-Leistung online beantragt – und von denen waren nicht mal 40 Prozent damit zufrieden. Drei Viertel der Befragten fordern: Deutschland muss mehr Geld in die Digitalisierung der Verwaltung stecken. Besonders gefragt sind zum Beispiel Apps zum Melden von Schäden oder Echtzeitinfos zu Bus und Bahn.