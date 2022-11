Das elektronische Rezept halten viele für ganz schön praktisch - die Arztpraxis stellt ein digitales Dokument aus, mit dem Patientinnen und Patienten dann in Apotheken oder online Medikamente bekommen.

Bis es das E-Rezept bei uns überall gibt, wird es aber wohl noch dauern. Denn die letzte Pilotregion in Deutschland, Westfalen-Lippe, will das Projekt erstmal nicht weiterführen. Die Kassenärztliche Vereinigung der Region sagt, der Grund für den Stopp ist die Haltung des Bundesdatenschutzbeauftragten. Der befürchtet offenbar, dass es einen Datenmissbrauch in Apotheken geben könnte. Und auf die nötigen technischen Nachrüstungen will die Kassenärztliche Vereinigung nicht warten.

Freiwillig möglich - aber wenige machen mit

Auf freiwilliger Basis können alle Arztpraxen in Deutschland das E-Rezept anbieten, viele Ärztinnen und Ärzten haben aber wohl Bedenken. Dieses Jahr wurden nur rund 500.000 digitale Rezepte eingelöst, dafür aber 500 Millionen Rezepte auf Papier. Noch ein Problem: Das Verfahren, um eine PIN für die E-Rezept-Handy-App zu bekommen, ist ziemlich aufwändig.

Eigentlich war im Rahmen der Digitalisierung im Gesundheitswesen geplant, dass alle Praxen in Deutschland ab Januar 2022 auch papierlose Rezepte ausstellen müssen. Das Vorhaben wurde wegen zu vieler Probleme aber abgebrochen.