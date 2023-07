Videokonferenzen gehören für viele mittlerweile zum Alltag.

Auch Verhandlungen vor Gericht könnten in Zukunft regulär online geführt werden. Daran arbeitet gerade ein Team des Fraunhofer Instituts Österreich zusammen mit einem Forscher aus Australien. Dort sind Online-Gerichtstermine schon ganz normal und sparen lange Anreisen.

Das Forschungsteam will das Online-Gericht aber nach eigenen Angaben noch verbessern. Videokonferenzen haben zum Beispiel den Nachteil, dass man anderen nicht in die Augen gucken kann. Darum setzt das Team Avatare ein, also 3D-Figuren für alle Teilnehmenden. Die sitzen dann gemeinsam in einem virtuellen Gerichtssaal - ähnlich wie in einem Computerspiel. Über Webcams werden Augenbewegungen und Mimik aufgezeichnet. So kann zum Beispiel die Richterin sehen, ob der Angeklagte sie gerade anschaut, wie er guckt, und sie kann ihn besser einschätzen.

Aktuell wird die Software schon an zwei Unis in den USA und Kanada getestet.