Das berichtet die Rheinische Post unter Berufung auf Zahlen der Bundesregierung. Demnach ist das Bruttoeinkommen in den letzten zehn Jahren um 13 Prozent gesunken - auf nicht einmal 2500 Euro pro Monat.

Nach Angaben der Linken sind in dieser Statistik aber noch nicht die ausländischen Subunternehmer erfasst. Deshalb sehe die Realität in der Branche noch düsterer aus. Der Gewerkschaft Verdi zufolge heuern Paketdienste oft Firmen an, die wiederum Menschen aus der Ukraine, Moldawien oder Weißrussland beschäftigen - für 4,50 Euro bis sechs Euro am Tag. Allerdings habe der Arbeitstag bei ihnen zwölf bis 16 Stunden.

In den letzten Jahren häufen sich Berichte über die Ausbeutung von Paketzustellenden. Oft arbeiten sie unter Mindestlohn und ohne Sozialabgaben. Zuletzt hatte die Politik die Kontrollen in der Branche verschärft, um zum Beispiel zu lange Arbeitszeiten zu verhindern.