Das Maul des Tyrannosaurus rex wirkt erst mal ziemlich grob - aber tatsächlich hatte der Dinosaurier wohl eine ziemlich sensible Schnauze, zumindest an der Spitze.

Das schließt ein Paläontologie-Team aus einem Vergleich von verschiedenen fossilen Dino-Knochen und dem Kiefer eines modernen Krokodils. Die Forschenden schreiben im Fachjournal Historical Biology, dass im Kiefer des T-rex viel Platz für komplexe Nerven war. Daher hatte er wohl eine feinfühligere Schnauzenspitze als andere Dinos, auch wenn er nicht ganz an heutige Krokodile herankam. Die Forschenden vermuten, dass der T-rex so beim Fressen Fleisch und Knochen unterscheiden konnte. Die sensible Schnauze könnte aber auch beim Nestbau geholfen haben oder bei der Aufzucht der Jungen.