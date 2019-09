Ein Forschungsteam hat im Fachmagazin PNAS rekonstruiert, was in den Stunden nach dem Asteroiden-Einschlag damals passiert sein könnte. Dafür haben die Forschenden die Region um den Krater untersucht - vor der Küste der Halbinsel Yucatan in Mexiko.

Ergebnis: 24 Stunden nach dem Einschlag hatte sich eine 130 Meter dicke Schicht von Ablagerungen in dem Krater gebildet - unter anderem Holzkohle. Die Forschenden vermuten, dass die von Buschbränden kam, die der Asteroiden-Einschlag ausgelöst hatte. Ein Tsunami könnte die verkohlten Pflanzenreste dann in den Krater gespült haben.

Außerdem haben die Forschenden neue Hinweise darauf gefunden, wie der Asteroiden-Einschlag das Klima verändert hat. Demnach wurden so viele schwefelhaltige Teilchen freigesetzt, dass sie das Sonnenlicht teilweise abgehalten haben. Dadurch konnten Pflanzen weniger wachsen - und bis zu 75 Prozent der Lebewesen auf der Erde starben aus.