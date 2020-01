Das hat vor 30 Jahren ein amerikanische Paläontologe behauptet, nachdem er die Knochen von relativ kleinen T.Rex-Exemplaren untersucht hatte. Ein Forschungsteam aus Oklahoma hat in einer neuen Studie aber die These bestätigt, dass die Knochenreste von zwei nicht ausgewachsenen T.Rex stammen. Das berichten die Forschenden im Magazin Science Advances.

Junge Knochen unterm Mikroskop

Für die Untersuchung wurden extrem dünne Knochenstücke von sehr leistungsstarken Mikroskopen durchleuchtet. Dabei stellten die Forschenden fest, dass die Eigenschaften der Blutgefäße noch der Wachstumsphase entsprachen. Außerdem konnten sie Wachstumsringe in den Knochen zählen, ähnlich wie in Baumstämmen. Demnach war der eine T.Rex 13 Jahre alt, der andere 15. Beide waren nur etwas mehr als fünf Meter groß. Die Forschung geht davon aus, dass die Tiere genau ab diesem Alter rapide an Größe und Gewicht zunahmen. Ein erwachsener Tyrannosaurus Rex war bis zu 13 Meter lang und bis zu neun Tonnen schwer.