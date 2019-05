Das ist das Ergebnis von Forschenden der Tsinghua Universität in Peking. Sie haben sich einen kleinen Dinosaurier genauer angesehen, den Caudipteryx. Der war etwa 5 Kilogramm schwer und konnte zwar noch nicht fliegen, er lief auf zwei Beinen. Er hatte aber gefiederte flügelähnliche Arme. Im Lauf soll er fast 30 Kilometer in der Stunde schnell gewesen sein.



Erst mal haben die Wissenschaftler ausgerechnet, was mit den Armen passiert, wenn der Dinosaurier läuft. Sie kamen zum Schluss, dass sie durch die Bewegungen beim Laufen quasi flattern müssten, ähnlich wie Flügel. Dann haben die Forschenden den Caudipteryx sogar nachgebaut, als eine Art Laufroboter. Und sie haben einem jungen Strauß falsche Flügel angeklebt, um zu sehen, was passiert, wenn der Vogel läuft. Die Experimente konnten die mathematischen Berechnungen bestätigen.



Das Fliegen mit dem typischen Flügelschlag entstand den Forschern zufolge also sozusagen passiv, durch viel Laufen und die Vibrationen, die dadurch entstanden.