Forschende aus Großbritannien, Kanada und den USA schreiben in einem Fachmagazin, dass das ziemlich schwierig ist und dass frühere Studienergebnisse dazu möglicherweise falsch waren. Sie haben seltene Gavial-Krokodile untersucht, die in Asien vorkommen. Die Männchen haben einen weichen Hubbel auf der Schnauze. Die Forschenden stellten fest: An Gavial-Knochen, die im Museum gelandet sind, ließ sich das Geschlecht nicht erkennen, weil am Skelett keine Spuren mehr vom Hubbel da sind.

Das Forschungsteam meint: Bei Dinos sind nur die Knochen übrig und allein daraus lässt sich nicht ableiten, ob es sich jeweils um Männchen oder Weibchen handelt. Eine ältere Studie hatte vermutet, dass beim T.Rex die Weibchen größer waren als die Männchen. Die Forschenden schreiben, dass man für so eine Aussage genauere Untersuchungen bräuchte.