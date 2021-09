Was der Tyrannosaurus Rex in der Kreidezeit war, das war der Allosaurus etwas früher, in der Jurazeit:

Nämlich der größte Fleischfresser seiner Zeit - zweibeinig, kurze Arme und messerscharfe Zähne. Allerdings gibt es Zweifel, ob der Allosaurus wie Tyrannosaurus Rex auch Beute jagte - besonders, weil sein schmaler Kopf dazu wohl eher nicht taugte. Stattdessen wird vermutet, dass er sich auch von Aas ernährt haben könnte. Dafür spricht auch eine Simulation von US-Forschenden einer Uni in Portland. Sie haben im Computermodell die Lebensbedingungen der Allosaurier nachgeahmt - mit jeder Menge Sauropoden, also riesiger Pflanzenfresser, mit denen sich der Allosaurus seinen Lebensraum teilte. Dabei konnte der Allosaurus besser überleben, wenn er sich vom Aas toter Sauropoden ernährte, als wenn er die Tiere selbst jagte, die viel größer waren als er. Dabei hätte er unnötig viel Energie verbraucht und auch sein Risiko zu sterben wäre deutlich höher gewesen. Für Tyrannosaurus Rex sah die Sache nach Ansicht der Forschenden übrigens schon wieder ganz anders aus: Zu seiner Zeit lebten mehr Saurier, die kleiner waren als er. Da war Jagen also möglicherweise sinnvoller, als sich von Aas zu ernähren.