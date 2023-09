Aber wie sie sich genau entwickelt haben, kann man bisher nicht rekonstruieren. Dafür gibt es zu wenige Fossilien, die die Entwicklung zeigen. Jetzt ist aber eins dazu gekommen: In China haben Forschende Überreste eines fasanenartigen Tiers gefunden, das vor rund 150 Millionen Jahren lebte. Das Fossil stammt, ähnlich wie der als Urvogel bekannte Archaeopteryx, aus der Zeit des späten Jura - also der Periode, in der sich die ersten Vögel aus den Sauriern entwickelt haben.

Die Forschenden haben das Tier Fujianvenator getauft, nach der Provinz Fujian, in der es gefunden wurde. Das Skelett zeigt, dass Fujianvenator nicht an das Leben in der Luft oder auf Bäumen angepasst war - anders als andere Vogelvorfahren. Während sich bei denen im Vergleich zu den Dinos vor allem die Vorderbeine verändert hatten, waren es beim Fujianvenator die Hinterbeine. Wahrscheinlich war er ein schneller Lauf- oder ein Watvogel. Der Fundort im heutigen Fujian war damals wohl von Sümpfen geprägt. Diese Landschaft in Südostchina soll jetzt noch weiter untersucht werden.