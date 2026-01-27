Stellt euch vor, ihr entdeckt was, das aussieht wie versteinerte Abdrücke, vielleicht von Dinosauriern - aber wie erkennt ihr die genau?

Dafür gibt's jetzt eine neue KI-basierte App: Den DinoTracker. Entwickelt wurde die App von Forschenden aus Berlin und Edinburgh. Sie schreiben im Fachmagazin PNAS, dass es auch für Fachleute gar nicht so leicht ist, rauszufinden, ob tierische Abdrücke von Dinos stammen und von welcher Art. Denn nicht jeder Dinofuß hat klar erkennbare Merkmale, die eindeutig zugeordnet werden können. Außerdem hängt die Art des Abdrucks davon ab, auf welchem Boden die Tiere unterwegs waren und wie sie sich bewegt haben. Deshalb waren für eine klare Zuordnung bisher oft viele Fachleute nötig.

Das soll die App jetzt vereinfachen. Dafür wurde das KI-Modell trainiert mit 2.000 fossilen Dinoabdrücken und davon noch Millionen möglicher Variationen bei der Form. Tests zeigen: Damit schafft der Algorithmus eine Treffsicherheit von 90 Prozent, gemessen an menschlichen Fachleuten.

Wie man aus einer Taube einen T-Rex macht

Der Code für DinoTracker ist für alle zugänglich auf der Plattform Github und soll auf Windows-, Mac- und Linux-Geräten installiert werden können. An einer Version für Smartphones arbeiten die Forschenden gerade noch.

Tipp des Hauptautors der Studie für eine spielerische Anwendung: Rausgehen, nachdem es geregnet hat, und eine Vogelspur suchen. Die kann man dann mit der App analysieren und herumprobieren, was man an dem Abdruck verändern müsste, um aus einer Taube einen T-Rex zu machen.