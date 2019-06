Der Baum, den Macron zum Staatsbesuch im April 2018 als Gastgeschenk mitbrachte, sollte die enge historische Bindung zwischen den USA und Frankreich symbolisieren. Beide planzten den Setzling gemeinsam im Garten des Weißen Hauses ein. Er stammte aus dem nordfranzösischen Wald, in dem im Ersten Weltkrieg mehr als 2000 US-Soldaten im Kampf gegen die Deutschen getötet worden waren.

Der Setzling wurde anschließend wieder ausgegraben. Wie in den USA üblich, musste er als eingeführte Pflanze erst in Quarantäne und sollte später wieder eingepflanzt werden. Das war offenbar zu viel für ihn: Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf diplomatische Kreise berichtet, starb der Baum in Quarantäne.