Eine Karte aus dem 16. Jahrhundert prägt bis heute das Bild unserer Erde: Da hatte sich ein Kartograf eine Methode ausgedacht, wie der gekrümmte Globus auf einem zweidimensionalen Blatt Papier abgebildet werden kann.

Ziel dieser sogenannten Mercator-Projektion war, das Navigieren in der Schifffahrt sicherer zu machen. Das hat auch funktioniert. Nachteil der Methode ist, dass sie die Größenverhältnisse verzerrt. Gebiete nahe der Pole werden stark vergrößert - während tropische Regionen wie Afrika kleiner rüberkommen. NGOs kritisieren das schon länger als diskriminierend - jetzt hat sich auch die Afrikanische Union der Kampagne "Correct the Map" angeschlossen.

Darin werden große Organisationen wie die Uno und Konzerne wie Google aufgefordert, die Mercator-Projektion nicht mehr für ihre Erdabbildungen zu benutzen. In der Google App gehört die Karte zum Beispiel zur Standardeinstellung. Auch in deutschen Schulbüchern wird sie noch benutzt, wenn auch oft mit Hinweisen zur verzerrten Flächendarstellung.

Dabei gibt es seit 2018 eine Alternative: die Equal Earth Karte, bei der die relative Größe der Länder korrekt dargestellt ist. Die Uno-Geodatenbehörde sagt, dass sie prüfen lässt, ob sie in Zukunft die Equal Earth Karte statt der Mercator-Projektion nutzt.