Ein Mann erklärt einer Frau, dass Periodenschmerzen doch gar nicht so schlimm sind - ein Beispiel von Mansplaining, wenn ein Mann einer Frau etwas erklärt, obwohl er weniger über die Sache weiß.

Forschende haben jetzt untersucht, welche Folgen Mansplaining hat. Der Guardian berichtet über eine Studie in den USA, in der Frauen und Männer eine Jobsituation nachstellen sollten. In dem Experiment sind sie jeweils von einem Schauspieler des anderen Geschlechts in einer Sache belehrt worden. Ergebnis war, dass Frauen eher ihre Kompetenz in Frage gestellt sahen. Männer hingegen hätten sich allenfalls gedacht, dass die erklärende Person unhöflich war - nicht aber, dass ihr Geschlecht Grund sein könnte für Voreingenommenheit.

Eine weitere Studie aus Kanada ist laut Guardian zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Fast 500 Erwachsene wurden dazu befragt, ob sie Mansplaining im Job erlebt haben. Danach verhalten sich Frauen gegenüber Männern zwar auch teils herablassend, aber fast doppelt so oft zeigten Männer dieses Fehlverhalten. Die Forschenden rufen Arbeitgeber auf, Mansplaining ernst zu nehmen. Weibliche Arbeitnehmer fühlten sich verunsichert und frustriert, bis hin zum Wunsch, kündigen zu wollen.