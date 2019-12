Darauf weisen die SOS-Kinderdörfer hin. Laut der Hilfsorganisation kommt geschätzt etwa alle acht Minuten auf der Welt ein staatenloses Kind zur Welt - genaue Zahlen sind schwierig, weil die meisten Länder keine Daten erheben. Die betroffenen Kinder werden oft diskriminiert: In über 30 Ländern bekommen Kinder demnach ohne gültige Papiere keine medizinische Versorgung. Mehr als 35 Länder verweigern den Müttern das Recht, ihre Nationalität an die Kinder weiterzugeben. Ist der Vater unbekannt, wachsen die Kinder staatenlos auf.

Außerdem gibt es viele Kinder, die einer ethnischen Minderheit angehören und deshalb keine Papiere haben - etwa die Rohingya in Myanmar. In der Elfenbeinküste betrifft das Problem etwa 300.000 Jungen und Mädchen, die Findelkinder waren. Sie dürfen keine höheren Schulen besuchen, nicht wählen, kein Land besitzen und auch kein Bankkonto eröffnen. In Europa kommen die meisten staatenlosen Menschen aus der Ex-Sowjetunion und dem ehemaligen Jugoslawien.

Die SOS-Kinderdörfer rufen die betroffenen Regierungen auf, Verantwortung zu übernehmen und Geburtsurkunden auszustellen.