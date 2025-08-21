Vorher soll er live von anderen misshandelt worden sein - wie schon vorher in anderen seiner Videos. Die Digitalministerin sagt, dass der Fall gerichtlich untersucht wird. Die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie angeordnet. Das Ganze ist gezeigt worden auf der australischen Streaming-Plattform "Kick". Die ist dafür bekannt, dass sie Inhalte nur wenig reguliert. Auch gibt es dort viele provokante Streamer, die auf anderen Plattformen gesperrt sind.
Kritik an Plattform und Behörden
Die Plattform hat erklärt, dass sie die beiden Co-Streamer, die den Toten misshandelt haben sollen, erstmal gesperrt hat. Deren Anwalt sagt, dass die Gewaltszenen nur vorgespielt waren. Und, dass der tote Streamer Herz-Kreislauf-Probleme hatte. Auch die französische Regierung und die Medienaufsicht des Landes stehen in der Kritik. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie trotz Warnungen nichts in dem Fall unternommen haben. Denn schon im Januar hatten Medien über die Gewaltvideos berichtet.