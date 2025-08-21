In Frankreich wird über Gewalt im Netz diskutiert - nachdem ein Videostreamer vor ein paar Tagen vor laufender Kamera gestorben ist.

Vorher soll er live von anderen misshandelt worden sein - wie schon vorher in anderen seiner Videos. Die Digitalministerin sagt, dass der Fall gerichtlich untersucht wird. Die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie angeordnet. Das Ganze ist gezeigt worden auf der australischen Streaming-Plattform "Kick". Die ist dafür bekannt, dass sie Inhalte nur wenig reguliert. Auch gibt es dort viele provokante Streamer, die auf anderen Plattformen gesperrt sind.

Kritik an Plattform und Behörden