Das italienische Radio soll italienischer werden. So will es ein Abgeordneter der Partei Lega.

Alessandro Morelli hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach Radiostationen ein Drittel Musik von italienischen Künstlern spielen müssen. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, das sei kein Musik-Protektionismus, sondern begründete Förderung der italienischen Kultur.

Laut Statistiken ist der Anteil italienischer Musik bei den zehn beliebtesten Radiostationen gefallen: Vor zehn Jahren lag er noch bei über einem Drittel, jetzt bei unter einem Viertel. Eine Quote für heimische Musik im Radio gibt es zum Beispiel in Frankreich. Dort wurde sie in den 90er Jahren eingeführt.

Die Gesetzesinitiative in Italien wird viel diskutiert. Ein Musikjournalist sagte, solch eine Quote könnte vor allem Sendern Probleme machen, die sich auf bestimmte Genres konzentrieren. Vor allem, wenn die nur von wenigen oder schlechten italienischen Künstlern bedient werden.