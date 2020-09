Boykott-Aufrufe wegen Abspann

Zum Start des Disney-Films über die chinesische Kämpferin "Mulan" gibt es Boykottaufrufe.

Grund für die Empörung ist der Abspann des Films, von dem Screenshots in sozialen Medien geteilt wurden. Da sieht man, wie sich ein Teil des Teams bei Sicherheitsbehörden in der westchinesischen Region Xinjiang bedankt. Nach Angaben von Menschenrechtlern werden dort seit Jahren Hunderttausende Mitglieder der muslimischen Minderheit der Uiguren in Umerziehungslagern festgehalten.

Disney machte keine Angaben dazu, wie genau die Kooperation aussah. Allein die Danksagung sorgte jedoch für viele wütende Reaktionen, auch von Aktivisten aus Hongkong.

Vorlage des Films ist der Zeichentrickfilm von 1998: Mulan erzählt die Geschichte einer mutigen, selbstbewussten jungen Frau, die heimlich in Männerkleider schlüpft, um statt ihres gebrechlichen Vaters für den Kaiser zu kämpfen.