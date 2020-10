Du bist anders als die Anderen? Das können die meisten Anderen in Deutschland ganz gut akzeptieren.

Kommt aber darauf an, in welchem Bereich. In einer Umfrage der Robert-Bosch-Stiftung kam heraus, dass die Akzeptanz für Menschen mit Behinderung, mit anderem ethnischen Hintergrund oder nicht-heterosexueller Orientierung ziemlich hoch ist. Auf einer Skala von 0 bis 100 lagen die Werte bei über 70. Religiöse Vielfalt wird dagegen weniger akzeptiert - da lag der Wert nur bei 44 Punkten. Die Umfrageergebnisse legen dabei aber nahe, dass es nicht um eine spezielle Religion geht, die abgelehnt wird, sondern, dass generell religiöse und traditionelle Lebenswesen auf Skepsis stoßen.

Der Mittelwert für die Akzeptanz liegt in der Studie allgemein bei 68 Punkten. Am größten war die Offenheit bei Menschen im Norden mit den Großstädten Hamburg, Bremen und Berlin, gefolgt vom Süden und Westen Deutschlands, am niedrigsten waren die Werte im Osten.

Für das Vielfaltsbarometer der Robert-Bosch-Stiftung wurden rund 3000 Menschen ab 16 Jahren befragt.