Die Inflation ist gerade ziemlich hoch, und trotzdem sollten wir wohl am besten Ruhe bewahren.

Denn, so sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW, die Angst vor weiteren Preissteigerungen kann genau das auslösen, die Inflation also weiter antreiben.



Die Fachleute erklären das so: Wenn die Menschen davon ausgehen, dass Preise weiter steigen, dann ziehen sie Käufe vor und fordern auch höhere Löhne. Als Reaktion heben die Hersteller ihre Preise an und die Angst vor der Inflation wird quasi zur selbsterfüllenden Prophezeihung. Eine Lohn-Preis-Spirale kommt in Gang.

Inflationsrate nächstes Jahr wohl niedriger



Die Inflationsrate liegt mit aktuell 4,1 Prozent so hoch wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Das DIW und auch die Europäsiche Zentralbank sagen, dass die meisten Gründe dafür vorübergehende Effekte sind, die sich nächstes Jahr auflösen sollten.