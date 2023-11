Indien feiert dieses Wochenende das Lichterfest Diwali.

Dabei zünden Hindus viele Lichter an. Das größte Event gab es in Ayodhya im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh: Dort zündeten Freiwillige mehr als 2,22 Millionen Öllampen an, die dann für 45 Minuten brannten. Damit übertraf der Ort nach Medienberichten einen eigenen älteren Rekord - letztes Jahr waren es "nur" rund 1,5 Millionen Lampen. Ein Team vom Guinness-Buch der Rekorde war dabei, um den Rekordversuch zu bestätigen.

Beim Diwali-Fest feiern Hindus den Sieg des Lichts über die Dunkelheit. Dazu zünden die Menschen Lichter an und tauschen Geschenke, nachts gibt es Feuerwerk. Das könnte auch Folgen für die Luftverschmutzung haben, die etwa in Neu-Delhi ohnehin gerade schon hoch ist.