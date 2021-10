Ein paar Haare reichen, um per DNA-Analyse festzustellen, ob Menschen verwandt sind.

Und so hat ein Mann in den USA jetzt Gewissheit: Er ist tatsächlich Urenkel des legendären Sioux-Anführers Sitting Bull. Ein Wissenschaftsteam unter anderem der Uni Cambridge hat DNA aus einer alten Haarsträhne gewonnen und mit einer neuen Methode Verwandschaftsbeziehungen untersucht. Wie in der Fachzeitschrift Science Advances zu lesen ist, dauerte es 14 Jahre, bis das Team brauchbare DNA aus den Haarresten gewinnen konnte.

Der Urenkel von Sitting Bull will mit dem neuen Beweis erreichen, dass die Überreste seines Uropas an einem geeigneten Ort neu begraben werden. Aktuell gibt es zwei Stätten, die Touristen empfangen und sagen, dort läge Sitting Bull begraben.

Der Häuptling, der eigentlich Tatanka Iyotake hieß, leistete lange Widerstand gegen die US-Regierung. Er wurde 1890 ermordet.