Geh "Jurassic Park" doch?

Im Filmklassiker "Jurassic Park" haben Forschende auf einer Insel Dinos nachgezüchtet.

Das ging im Film, weil sie vorher DNA aus in Bernstein eingeschlossenem Dinoblut extrahiert hatten. Forschende von der Uni Bonn haben jetzt überprüft, ob das wirklich geht - DNA aus in Bernstein eingeschlossenen Fossilien zu extrahieren. Und die Antwort ist: Generell offenbar ja!

Sie haben dazu Baumharzproben aus Madagaskar untersucht. Ein Baumharz, das die Grundlage von vielen Bernsteinen auf der ganzen Welt ist. Die Forschenden versuchten dann, an die DNA von darin eingeschlossenen Käfern zu kommen - jeweils in jüngerem und mehrere Jahre altem Baumharz.

Erst als sie die Trennungsmethode deutlich optimiert und gefundene DNA-Reste stark vervielfältigt hatten, funktionierte es: Die Forschenden konnten tatsächlich die DNA der Insekten auslesen.

Mit ihrer Studie zeigen sie, was grundsätzlich möglich ist. Sie sagen aber auch, dass es völlig unklar ist, wie lange DNA in Bernstein erhalten bleibt. Das wollen sie in neuen Untersuchungen klären.