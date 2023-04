Schlittenhunde, Fledermäuse, Delfine und Menschen: Das sind alles Säugetiere – und genetisch gesehen haben wir ganz schön viel gemeinsam.

Wie viel – und was sich daraus ableiten lässt - das hat ein internationales Forschungsteam in einem Riesen-Wissenschaftsprojekt namens Zoonomie-Projekt untersucht. Dafür haben sie die Genome, also das Erbgut, von 240 verschiedenen Säugetier-Arten katalogisiert - auch das des Menschen. Durch diesen Katalog kann man das Erbgut verschiedener Arten gut miteinander vergleichen. So lässt sich rausfinden, wie und warum sich Arten im Lauf der Evolution unterschiedlich entwickelt haben.

In der Fachzeitschrift Science sind jetzt die Ergebnisse von insgesamt elf verschiedenen ersten Untersuchungen veröffentlicht worden. Zum Beispiel haben die Forschenden mithilfe des Erbgut-Katalogs festgestellt, dass Menschen über 10.000 Gene verloren haben und dass Mutationen für bestimmte Krankheiten gesorgt haben.