Es ist ungefähr 40.000 Jahre her, da lebten gleichzeitig Neandertaler und unsere Vorfahren Homo Sapiens auf der Erde - und sie hatten auch ein paar gemeinsame Nachkommen.

Deswegen haben wir modernen Menschen auch heute noch ein bis vier Prozent Neandertaler-Gene in uns - manche mehr, andere weniger. Das zeigt sich zum Beispiel in der Form der Nase, wie Forschende vom University College London herausgefunden haben. Sie haben die DNA von tausenden Freiwilligen verglichen und bei einigen Menschen Neandertaler-Erbmaterial gefunden, das für eine höhere Nase sorgte - also einen größeren Abstand zwischen Nasenwurzel und Nasenspitze. Heißt: die Nase ist länger. Die Forschenden gehen davon aus, dass diese Gene dem Menschen bei der Anpassung an kältere Klimazonen geholfen haben, als er aus Afrika ausgewandert ist.

Andere Beispiele für Neandertaler-Erbe bei modernen Menschen sind kinderreichere Frauen, ein besserer Schutz gegen schwere Covid19-Verläufe, aber auch eine höhere Anfälligkeit für Depressionen und Nikotinsucht.