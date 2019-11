Deswegen hat ein Forschungsteam jetzt über Blutproben das Erbgut von mehr als 6.000 Menschen in Dörfern in Uganda analysiert. Wie das Team im Fachjournal Cell schreibt, fanden sich dabei viele neue Genvariationen, die bisher aus der Erforschung von europäischem Erbgut unbekannt waren. Die Forschenden fanden auch neue Ansätze für die Medizin. So ist in Uganda und allgemein in Afrika eine Genvariante häufig, die vor schwerer Malaria schützt. Durch die Genvariante wird die Menge eines Stoffes im Blut verändert. Dieser Stoff im Blut wird in der Medizin aber auch gemessen, um Diabetes nachzuweisen. Das könnte also bedeuten, dass der klassische Diabetes-Test bei vielen Afrikanern falsche Ergebnisse liefert.

Die Forschenden wollen in Zukunft noch mehr Erbgut-Analysen in anderen Teilen von Afrika machen. Besonders interessant finden sie Menschengruppen, die als Jäger und Sammler leben.