Wir Menschen haben eine ähnliche DNA wie Schimpansen. Die Frage ist: Wo genau ist der Unterschied, also: Welcher Teil der DNA macht uns Menschen - und vor allem das menschliche Gehirn - einzigartig?

Forschende aus Schweden, der Schweiz und den USA haben das genauer untersucht. Sie fanden heraus: Die Unterschiede zwischen Mensch und Schimpanse liegen in einem Teil der DNA, der bisher eher übersehen wurde. Bis jetzt ging man davon aus, dass nur der Teil der DNA eine wichtige Rolle spielt, in dem Gene sind, die Proteine produzieren. Der Rest - und das sind immerhin 98 Prozent unserer DNA - wurde lange als "Junk" bezeichnet, also quasi als "Müll", der für nichts gut ist.

Die Forschenden fanden heraus, dass der Unterschied zwischen Menschen- und Schimpansen-Gehirn wohl genau dort zu finden ist. Sie glauben, dass die Erkenntnisse dabei helfen könnten, psychische Störungen zu erklären, die wohl nur bei Menschen vorkommen - zum Beispiel Schizophrenie.

Die Studie war nur möglich wegen einer neuen Technik, für die es vor ein paar Jahren den Medizin-Nobelpreis gab. Damit können Stammzellen zu Gehirnzellen umprogrammiert werden. Die Forschenden arbeiteten also nicht direkt mit Menschen und Affen, sondern mit umprogrammierten Zellen.