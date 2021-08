Autokorrektur beim Tippen kann hilfreich sein - aber auch echt nervig.

Nämlich dann, wenn das Korrekturprogramm ständig ein Wort verändert, das man bewusst schreibt. Word macht aus DNA zum Beispiel immer das Wort "dann". Forschende der Deakin-Universität in Australien haben festgestellt, dass das noch immer ein Problem bei Gen-Studien sein kann.

Gen-Bezeichnung wird zu Datum



Es gibt nämlich Gen-Bezeichnungen, die werden in Excel-Listen automatisch in ein Datum umgewandelt, denn sie heißen: SEPT4 oder MARCH1. Das Problem an sich ist schon länger bekannt. Aber das australische Team sagt, dass es in den letzten Jahren schlimmer geworden ist. Es hat die Excel-Dateien von 11.000 Gen-Studien untersucht, die zwischen 2014 und 2020 erschienen sind. Bei etwa jeder dritten Studie fanden sich Fehler durch Auto-Korrektur. Bei einer früheren Untersuchung waren solche Fehler bei jeder fünften Studie gefunden worden - die Fehlerquote ist also gestiegen.

Umbenennung als Lösung?

Die Wissenschaft hat schon Ideen, wie sich das Problem lösen lässt. Das Gen MARCH3 etwa wurde umbenannt in MARCHF3. Die Forschenden empfehlen aber, dass Genetikerinnen und Genetiker nicht mehr mit Excel und Co. arbeiten, sondern mit Programmen, die keine Autokorrektur haben.