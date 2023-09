Freunde kann man wechseln, Familie bleibt.

So sehen das offenbar auch Dohlen, selbst wenn es um Futter geht. Ein Forschungsteam der Unis Exeter und Bristol in England hat das in einem Experiment mit den Vögeln herausgefunden. Die Forschenden haben wilde Dohlen mit kleinen Peilsendern ausgestattet. Die Sender hatten unterschiedliche Signale - das heißt, die eine Hälfte der Dohlen sendete Signal A aus, die andere Hälfte Signal B. Eine Futterstelle mit Mehlwürmern erkannte jeweils das Signal - spuckte aber nur Futter aus, wenn zwei Dohlen zusammen zur Futterstelle kamen, die das gleiche Signal hatten.

Die Dohlen fanden das schnell raus und waren nur noch mit Dohlen aus ihrer eigenen Gruppe unterwegs. Alte Freunde wurden fallen gelassen. Eine Ausnahme machten die Dohlen aber: und zwar für Familienmitglieder und Lebenspartner.

Die Forschenden sagen: Das zeigt, wie im Laufe der Evolution tierische und menschliche Gesellschaften entstanden sind: Individuen gehen sowohl Bindungen ein für kurzfristigen Profit, aber sie investieren auch in wertvolle langfristige Beziehungen.