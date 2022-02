Der Klimawandel kann zu Dominoeffekten führen.

Eine Studie unter anderem von Forschenden der Universität Zürich zeigt einen Zusammenhang zwischen warmen Wintern in der Region um den Nordpol auf der einen Seite und Kälteschäden in den Subtropen Ostasiens auf der anderen Seite.

Analysiert wurden neben Satellitendaten und Erdsystemmodellen auch die Temperaturen der arktischen Barents- und Karasee. Dabei zeigte sich, dass in Jahren mit hohen Temperaturen in der Arktis das Klima in Ostasien deutlich kälter war. Zurückzuführen ist das auf Veränderungen in der atmosphärischen Zirkulation - dadurch können Wettervorgänge in Gebieten zusammenhängen, die Tausende Kilometer voneinander entfernt sind.

Die Folgen in den Subtropen Ostasiens: Durch die kühleren Winter wachsen weniger Pflanzen, Blütezeiten verzögern sich und Ernten fallen geringer aus. Außerdem nehmen Wälder dort weniger CO2 auf.