Schon die Heiligen Drei Könige wussten, was sie an ihm hatten: dem Weihrauch.

Symbolisch steht Weihrauch für Reinigung, Verehrung und Gebet. In der Bibel wird er auch als "Lebensduft, der Leben verheißt" bezeichnet. Tatsächlich hat Weihrauch eine entzündungshemmende Wirkung und Forschende aus Jena und Louisiana beschreiben jetzt im Fachmagazin Nature Chemical Biology, woher die kommt.

Sie zeigten, dass ein Eiweiß, das normalerweise Entzündungen fördert, durch Weihrauch eine gegenteilige Wirkung bekommt. Weihrauch enthält nämlich Boswellia-Säure und die dockt so an dem Eiweiß an, dass ein Dominoeffekt entsteht, der aus dem Beschleuniger der Entzündung einen Verhinderer macht.

Die Forschenden glauben, dass sich mit dieser Erkenntnis neuartige Medikamente etwa zur Therapie von Asthma oder Neurodermitis entwickeln lassen könnten.