Sport hebt die Laune.

Schon lange ist klar, dass das auch mit Dopamin zu tun hat - dem sogenannten Wohlfühl-Hormon. Was bei Bewegung im Gehirn passiert, dazu liefert eine Studie aus den USA jetzt neue Erkenntnisse. Die Forschenden haben in Versuchen mit Mäusen festgestellt: Tiere, die einen Monat lang täglich in einem Rad liefen, hatten im Gehirn mehr eines bestimmten Proteins als Tiere, die sich nicht bewegt hatten.

Dieses nachgewiesene Protein, abgekürzt BDNF, ist tatsächlich nötig, damit Dopamin freigesetzt wird. Bewegung kurbelt die Produktion offenbar an: Bei den Renn-Mäusen war 40 Prozent mehr Dopamin nachweisbar als bei der Kontrollgruppe.

Und: Die Renn-Mäuse hatten auch nach einer Woche Ruhepause noch höhere Dopamin-Konzentrationen. Der Effekt von Sport hält also an - zumindest bei Mäusen. Ob die Ergebnisse auf den Menschen übertragbar sind, soll jetzt untersucht werden. Die Erkenntnisse könnten helfen, Menschen mit Parkinson oder Depressionen zu behandeln.