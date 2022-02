Die Rede ist von der "Dried-Blood-Spot"-Methode. Dabei wird ein Tropfen Blut auf ein Stück Filterpapier gebracht und dann im Labor untersucht.

Forschende aus Deutschland und der Schweiz haben Messgeräte und Methoden entwickelt, um in solchen Proben auch verbotene Dopingmittel zu entdecken.



Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada hat die Methode im vergangenen Jahr zugelassen und will sie jetzt zum ersten Mal bei den Olympischen Winterspielen in Peking einsetzen.



Neue Methode hat mehrere Vorteile

Sie hat laut Experten Vorteile: Erstens müssen die Athleten nicht so viel Blut abdrücken wie vorher, und es braucht nur einen kleinen Pieks mit einer Nadel. Zweitens kann man die Proben leichter lagern und transportieren - das ist vor allem in Ländern wichtig, wo eine Kühlkette nicht garantiert werden kann.



Die Wada war in den letzten Jahren immer wieder in die Kritik geraten, weil Athleten und Funktionäre Proben manipulieren konnten - unter anderem waren Fläschchen für Urinproben nicht sicher versiegelt.