Philippinen machen auch Gesichtsvisiere zur Pflicht

Doppelt hält besser: Das haben sich wohl die Behörden auf den Philippinen gedacht.

Die machen jetzt am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln neben Masken auch Plastikvisiere verpflichtend. Die neue Regel zur Eindämmung des Coronavirus gilt ab morgen, teilte die Regierung mit. Der zusätzliche Gesichtsschutz dürfe nur entfernt werden, wenn die Arbeit dies unbedingt erfordere oder wenn die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter dies nötig mache. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt die Regel für Fahrgäste und auch für den Fahrer.

Der Inselstaat in Südostasien ist in der Region das am schwersten von Covid-19 betroffene Land. Alleine heute meldeten die Behörden mehr als 6200 neue Infektionen. Die Philippinen haben rund 100 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.