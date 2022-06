Der Dorschbestand in der westlichen Ostsee ist nicht nur durch Überfischung bedroht.

Eine wesentliche Rolle spielen auch der Klimawandel und die Überdüngung durch die Landwirtschaft. Das haben Forschende des Thünen-Instituts für Ostseefischerei durch neue Untersuchungen bestätigt. Das Wissenschafts-Team hat festgestellt, dass sich das sauerstoffarme Wasser vom Grund der Ostsee in den Sommermonaten bis weit in die höheren Schichten ausbreitet. Dort trifft es auf die stark erwärmten Wasserschichten. Wo das passiert, ist kein Raum mehr für die Fische.

Für die Studie haben die Forschenden zehn Monate lang in einem fünf Quadratkilometer großen Forschungsfeld in der Mecklenburger Bucht Umweltdaten wie Sauerstoff- und Salzgehalt sowie die Temperatur des Wassers aufgezeichnet. Dazu hatten die Forschenden insgesamt 30 Messstationen am Meeresgrund verankert.

Die endgültigen Ergebnisse der Untersuchung sollen im nächsten Jahr veröffentlicht werden, aber der Norddeutsche Rundfunk hat die Forschung für die Studie über mehrere Monate begleitet und berichtet darüber.