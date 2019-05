In Dortmund sorgen gerade ungewöhnliche Plakate mit klaren Bekenntnissen gegen Nazis für Rätselraten. Darauf stehen Sätze wie "Lieber Schalkesieg als Nazikiez".

Die Poster waren an mehreren Stellen in der Dortmunder Innenstadt zu sehen. Darauf war unter anderem das BVB-Logo gedruckt. Auf den ersten Blick schienen sie eine Zusammenarbeit des Fußballvereins mit dem Bundesfamilienminsterium und der Initiative Exit zu sein, die Aussteiger aus der rechtsextremen Szene berät. Exit und BVB dementierten allerdings eine Beteiligung.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Auf den Plakaten sind polarisierende Aussagen von BVB-Profis, ehemaligen Spielern und Trainer Lucien Favre zu lesen. Zum Beispiel "Dauerkarten für Naziaussteiger" oder "Lieber Ersatzbank als Rechtsaußen". Mit "Nazi-Kiez" wird auf den Dortmunder Stadtteil Dorstfeld angespielt.



Dortmund hat schon länger ein Problem mit Rechtsextremismus. Einem Bericht der WAZ zufolge wurden 2018 nirgends in Nordrhein-Westfalen so viele rechtsextreme Straftaten verzeichnet wie in Dortmund.